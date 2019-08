Gabriel com entorse no joelho falha início da Liga

Hoje às 15:40 Facebook

O médio benfiquista Gabriel sofreu uma entorse no ligamento lateral externo do joelho direito no jogo da Supertaça e vai falhar o arranque da Liga, embora não seja ainda conhecido o tempo de paragem.

No passado domingo, o jogador das águias teve de abandonar mais cedo o encontro com o Sporting, com os exames médicos realizados, esta terça-feira, a confirmarem a lesão, com o nome de Gabriel a ser o único a constar no boletim clínico divulgado ao início da tarde pelo departamento médico benfiquista.

Embora o Benfica não tenha revelado mais pormenores, é certo que o médio, de 25 anos, vai falhar o arranque do campeonato, devendo estar ausente entre cinco e seis semanas.