Gabriel e a chamada à seleção nacional: "Se acontecer vou ficar muito feliz"

Gabriel e Svilar, do Benfica, visitaram esta quarta-feira a ala pediátrica do Hospital da Luz. No final da visita, o médio encarnado abordou o regresso do campeonato e uma possível chamada à seleção.

"Estar aqui é sempre bom, trazer um pouco de alegria a estas pessoas", começou por dizer Gabriel no final da visita ao Hospital da Luz.

Depois da receção ao Tondela, agendada para sábado, o Benfica vai defrontar o Sporting, em Alvalade, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Apesar do dérbi estar perto, Gabriel salientou que o mais importante é o jogo de sábado.

"Estamos em três competições e pensamos jogo a jogo. O próximo é sempre o mais importante e é por esse que vamos lutar. Não nos podemos precipitar e dar importância a jogos que ainda demorar a chegar. Isso pode ser prejudicial. O pensamento está no próximo", afirmou, garantindo que uma chamada à seleção nacional - Gabriel tem dupla nacionalidade - o deixaria bastante satisfeito.

"Vou seguir como sempre fiz no futebol, a fazer o meu melhor. Sou profissional e, se representar Portugal, vou fazê-lo de braços abertos e de coração. Eu vim muito cedo para a Europa, tinha avós portugueses, sei que tenho uma relação com Portugal... Não quero forçar nada, mas se acontecer vou ficar muito feliz e a minha família também".

Num bom momento de forma - o médio tem sido uma das escolhas de Bruno Lage no onze encarnado -, Gabriel disse que o segredo foi "o tempo".

"O tempo foi crucial para a minha adaptação ao futebol português. Tive alguns fatores na pré-temporada, precisava de entrar no ritmo e com o Bruno Lage tive mais oportunidades". Quanto aos adversários... foi categórico.

"Não olho para o que se passa com os adversários. Dependemos de nós e temos de olhar só para nós e trabalhar. Se der tudo certo vamos ser felizes no fim", concluiu Gabriel.