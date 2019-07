Gabriel: "Temos a pressão de sermos o atual campeão nacional"

Hoje às 10:46 Facebook

Em declarações à comunicação social antes do primeiro treino da época, Gabriel falou sobre o regresso à competição, a eventual saída de Jonas e ainda destacou a integração de jovens da formação na equipa principal.

Gabriel foi o porta-voz do Benfica no primeiro dia de treinos para a temporada 2019/20. O médio brasileiro falou aos jornalistas ao lado de Tiago Dantas e abordou a integração dos mais novos no plantel.

"Não precisamos de questionar a qualidade do Tiago Dantas. Sabemos da força da formação do Benfica. Vamos fazer com que a integração deles seja a melhor possível, deixá-los bem à vontade, vêm com vontade de ajudar e mostrar o seu trabalho", começou por dizer.

O médio dos encarnados aproveitou para abordar a eventual saída de Jonas e a contratação de Raúl de Tomás. "Estou à espera da notícia oficial, não posso antecipar-me. Caso isso aconteça [saída do Jonas], vai ser uma perda dentro e fora de campo, como pessoa no balneário. Mas que seja feita a vontade dele, o que for melhor para ele." Sobre Raúl de Tomás foi breve. "Não posso falar muito porque não joguei com ele. Joguei contra ele uma vez há três ou quatro anos. Não posso falar muito dele, mas sem dúvida se vier vai ser para ajudar".

Questionado se o facto de o Benfica ser campeão é sinónimo de mais pressão, Gabriel foi claro: "Sendo o atual campeão, começamos com uma certa pressão, que é normal. Bruno Lage começar desde a pré-época com a equipa é positivo. É bem melhor para uma pessoa começar com uma equipa desde o início. Principal candidato? Sim, sim.", concluiu.