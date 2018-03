Gabriela, piloto desde os 13 anos, vai estrear-se na Rampa da Falperra

Joaquim Gomes Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

A pilotar desde os 13 anos em provas de karting, Gabriela Correia vai estrear-se em breve no campeonato nacional de montanha, na mítica Rampa Internacional da Falperra, em Braga, já que o dia principal da prova coincidirá com o dia em que faz 16 anos.

Gabriela Correia será uma das mais jovens de sempre a participar no campeonato nacional de montanha, seguindo as pisadas do pai, José Correia, campeão nacional da categoria 2, só não participando a jovem na primeira prova desta temporada, a Rampa da Penha, em Guimarães, porque ainda terá 15 anos nas datas em que se disputa, os dias 7 e 8 de abril.

"Tudo começou quando eu via o meu pai competir nas corridas e também quis experimentar. Ele apoiou sempre muito esta minha vontade de pilotar, assim como o meu tio materno, José Ribeiro, que já correu em karting", contou a jovem piloto esta sexta-feira ao JN.

"Comecei pelo karting, a perceber como funciona a condução dos carros, o modo como se fazem as curvas, enfim, todas as manobras para conduzir, o que será uma experiência fundamental agora que me vou estrear na Falperra nos campeonatos nacionais de montanha", acrescentou.

Sobre as potencialidades de conduzir uma máquina como um Seat Leon TCR MK3, diz que "conduzir um carro como este pela primeira vez é uma experiência marcante, desde ter a caixa de velocidades com patilhas no volante, o seu poder de aceleração e travagem, a velocidade em curva, é fantástico, dá muita adrenalina que não tenho em outro desporto".

Mas Gabriela Correia não quer ficar pelas provas de montanha, ambicionando as corridas de circuito. "Prefiro as provas em circuito e, com o tempo, dedicação e muito trabalho pretendo mais tarde tentar chegar aí, pois gosto mais do envolvimento dentro do circuito", confessou.

Gabriela Correia foi a segunda classificada absoluta na categoria Rotax Júnior do Troféu Norte de Portugal, em 2017, a coroar três épocas em campeonatos e em troféus de karting, parte dos quais no Circuito de Braga, onde começou a treinar nas últimas semanas, para o seu novo desafio: participar em provas de montanha ao volante do Seat Leon TCR MK3.

No Circuito Vasco Sameiro, em Palmeira, Braga, Gabriela Correia tem contado com os ensinamentos do "mestre" Artur Bastos, que é um dos principais preparadores de pilotos, enquanto segue os estudos no 10º ano para seguir a área de economia mais tarde na universidade.

A sua apresentação, integrada na equipa JC Group Racing Team, decorrerá este sábado em Braga na sede do universo empresarial, ao lado do pai, José Correia (Nissan GT-R Nismo GT3), empresário, bem como Augusto Vasconcelos (Ford Escort MKI), arquiteto.

Pai orgulhoso

"Tenho duas filhas e logo comecei por colocá-las ambas no karting, só que a Beatriz, que é mais nova, teve logo um toquezinho, mas a Gabriela continuou e já lá vão três anos. Ela já tem progredido muito", disse José Correia, experimentado nestas andanças, ao JN.

O também campeão nacional de velocidade 2 explicou que para Gabriela poder já participar na próxima Rampa da Falperra "foi necessária autorização, minha e da minha mulher, Lucinda Ribeiro, mas também das autoridades competentes, porque trata-se já de uma competição oficial, estas provas já não são de cariz amador, mas sim de profissional".