Galeno deixa bicada no adeus ao Dragão

O extremo brasileiro Galeno está de saída do F. C. Porto para rumar a Braga e na hora do adeus deixou uma mensagem na conta pessoal do Instagram de agradecimento aos ex-colegas de equipa e adeptos, mas também aproveitou para mandar uma bicada aos que "torceram contra" ele.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, agradeceu aos "companheiros", pelos "momentos felizes" e "amizades" criadas ao longo do percurso, aos "adeptos", pelo "apoio" e "carinho. Mas não esqueceu os que torceram contra si. "Obrigado F. C. Porto, por tudo", rematou.