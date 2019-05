Galeno e uma ameaça: "Dá o título ao Porto se não vais morrer queimado"

Hoje às 20:35 Facebook

"Que horrível", reagiu o atacante cedido pelos dragões ao Rio Ave, após comentário de internauta na conta pessoal do Instragam.

"Dá o título ao Porto, se conseguires para o ano és titular no Porto por outro lado se não conseguires vai morrer queimado na estação de metro do Dragão", pode ler-se (sic) na mensagem.

Galeno recorreu à rede social e publicou uma Instastory para divulgar a presumível ameaça. "Incrível como as pessoas passam dos limites. Deus te abençoe. Que horrível", respondeu Galeno.

O Rio Ave joga com o Benfica neste domingo (20 horas), em Vila do Conde, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

O Benfica lidera o campeonato com dois pontos de avanço sobre o F. C. Porto, que também jogará no domingo (17 horas), com o Nacional, no Funchal.