Galeno oficializado no Braga

O Braga anunciou esta terça-feira mais uma contratação: Galeno. O extremo deixou o F. C. Porto e assinou um contrato de cinco temporadas com os minhotos.

Um dia depois de os minhotos terem anunciado negociações com o F. C. Porto por Galeno, o brasileiro foi mesmo oficializado no Braga. O extremo, de 21 anos, assinou um contrato de cinco épocas depois de três épocas nos azuis e brancos e mostrou-se feliz com o novo desafio.

"Estou muito feliz. É uma proposta muito difícil de não aceitar. Sei da grandeza do Sporting de Braga, espero ser feliz aqui e espero ajudar a equipa a conquistar os objetivos do clube. Não pensei duas vezes porque entendo que o Sporting de Braga é o melhor para mim neste momento da carreira e por isso estou muito feliz por estar aqui", disse.

Na época passada Galeno jogou no Rio Ave, cedido pelo F. C. Porto, tendo disputado 36 golos e marcado nove golos.