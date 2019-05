Gareth Bale apanhado a rir da derrota do Real Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

O Real Madrid terminou a época este domingo com uma derrota (2-0) frente ao Betis de Sevilha. Mas, além do desaire, a postura de Bale durante o encontro deixou os adeptos dos blancos descontentes.

Numa altura em que os merengues perdiam no Bernabéu, Gareth Bale, que não saiu do banco de suplentes, foi apanhado a rir juntamente com Kroos. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e a postura dos jogadores não agradou os adeptos.

No final do encontro, Zidane explicou porque não tirou o galês do banco na despedida da época.

"Não sei o que vai acontecer, contei com outros, esta é a situação. A minha resposta é que entraram outros, nada mais. Sou a pessoa que está aqui dia após dia e tomo as decisões. Quando há algo de que não gosto... Ele já conquistou muitas coisas aqui, mas não vivemos do passado. É com base no presente que tomo decisões", disse o técnico francês.

Gareth Bale chegou ao Real Madrid em 2013, do Tottenham, num negócio que custou 101 milhões de euros aos cofres dos merengues. Esta época, soma 42 jogos e 14 golos e, em Espanha, há quem garanta que esta foi a última época ao serviço do clube espanhol.