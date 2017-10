Gareth Bale falha jogos do País de Gales devido a lesão

Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Gareth Bale, do Real Madrid, vai falhar os últimos dois jogos do País de Gales de qualificação para o Mundial2018, devido a um "edema sem rutura na perna esquerda", informou, esta quarta-feira, o clube espanhol.

O Real Madrid não estimou o período de paragem para o avançado galês e, numa breve declaração sobre a situação clínica de Gareth Bale, confirmou apenas a lesão na perna esquerda, afirmando que estava a seguir a situação dia a dia.

Os órgãos de comunicação social espanhóis adiantam que, tendo como comparação situações idênticas, uma lesão deste género implica que o avançado galês do Real Madrid poderá estar ausente cerca de duas semanas.

A ausência de Gareth Bale vem na pior altura para o País de Gales, que defronta a Geórgia, na sexta-feira, e a República da Irlanda, na segunda-feira, nas duas últimas jornadas do grupo D, de qualificação para o Mundial2018, na Rússia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os galeses estão em segundo lugar do grupo D, com 14 pontos, atrás da Sérvia, que lidera com 18, e com apenas um de vantagem sobre a República da Irlanda, que segue na terceira posição com 13.

Gareth Bale lesionou-se em 26 de setembro durante a partida da Liga dos Campeões contra Dortmund (3-1), após marcar um golo, aos 85 minutos, e falhou o triunfo de domingo frente ao Espanyol (2-0), para a sétima jornada da Liga espanhola.