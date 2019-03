Gareth Bale garante que nunca teve problemas com Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Bale garante que teve sempre uma boa relação com o craque português.

O galês Gareth Bale nega que alguma vez tenha tido problemas com Cristiano Ronaldo e garantiu que sempre gostou de jogar ao lado do goleador português no Real Madrid.

"Cristiano Ronaldo é um jogador incrível e gostei muito de jogar ao seu lado. Obviamente, a Imprensa tenta criar problemas onde nunca os houve. Tínhamos realmente uma boa relação. Ele é um jogador incrível e continua a mostrar isso", afirmou Bale, à "BT Sports".

Na mesma entrevista, Bale recordou o momento da transferência para o Real Madrid: "Valorizava muito tudo o que o Tottenham tinha feito por mim mas julgo que entenderam que perante a proposta de um clube tão grande como o Real Madrid não podia recusar. Tinha prazer de jogar no Tottenham, amava e continuo a amar o clube, mas se tivesse dito não ao Real Madrid acabaria por me arrepender".