Gastão Elias e Pedro Sousa eliminados nos quartos de final de pares

Os tenistas portugueses Gastão Elias e Pedro Sousa foram esta quarta-feira eliminados nos quartos-de-final do torneio de pares do Estoril Open, ao perderem com o holandês Wesley Koolhof e neozelandês Artem Sitak.

Depois de terem conseguirem uma reviravolta na primeira ronda, a dupla portuguesa, convidada da organização, esteve perto de conseguir novo triunfo, mas acabou por perder no super tie-break para dois tenistas que estão no top-60 de pares, por 7-6 (7-2), 4-6, 10-8, em uma hora e 30 minutos.

Koolhof e Sitak, que já venceram cada um três torneios no circuito ATP, vão jogar na próxima ronda com o francês Jonathan Eysseric e o britânico Joe Salisbury.

Ainda em prova no torneio de pares está João Sousa, que, ao lado do argentino Leonardo Mayer, vão defrontar os holandeses Robin Haase e Matwe Midelkoop.