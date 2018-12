Gedson Fernandes eleito sétimo melhor iovem futebolista da Europa

Hoje às 10:55 Facebook

O português Gedson Fernandes, do Benfica, foi sétimo nas escolhas do "Golden Boy", prémio do Tuttosport, vencido pelo holandês Matthijs De Ligt, anunciou, esta segunda-feira, aquele jornal italiano que distingue anualmente o melhor jogador jovem.

O defesa central do Ajax Matthijs De Ligt, de 19 anos, recolheu 224 pontos da parte do júri composto por 35 jornalistas de 20 países, à frente do defesa Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, com 149.

O pódio fecha com o também holandês Justin Kluivert, da Roma, filho do antigo internacional Patrick Kluivert, com 101 pontos.

O médio Gedson Fernandes, de 19 anos, que esta época entrou na equipa principal do Benfica, obteve 29 pontos, numa lista que conta ainda com Diogo Dalot, do Manchester United e o brasileiro Éder Militão, do F. C. Porto, nos 14.º e 15.ºs lugares, com 11 e 10, respetivamente.

Na última época, o "Tuttosport" entregou o galardão de melhor jovem ao francês Kylian Mbappé, e em 2016 ao médio Renato Sanches, primeiro e único português a vencer o troféu.