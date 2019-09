Gedson regressa à lista de convocados do Benfica

JN Hoje às 18:00 Facebook

O médio Gedson Fernandes regressou, esta sexta-feira, à lista de convocados do Benfica, que no sábado se desloca ao terreno do Moreirense, em encontro da sexta jornada da Liga.

O médio, de 20 anos, recuperou de lesão e integra a lista do técnico Bruno Lage para a viagem até Moreira de Cónegos, para defrontar o atual nono classificado do campeonato.

Em comparação com o jogo com o Leipzig (derrota por 2-1) para a Liga dos Campeões, Samaris e Nuno Tavares foram excluídos das opções do treinador português.

Conti, Florentino, Gabriel, Chiquinho e Carlos Vinicius continuam indisponíveis, todos devido a lesão.

O Benfica chega à sexta ronda na terceira posição, em igualdade pontual com o F. C. Porto (12), que é segundo classificado, e a um ponto do Famalicão, que lidera.

Veja a lista completa de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Tomás Tavares.

Médios: Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi, Caio Lucas, Taarabt, Rafa, Cervi e David Tavares.

Avançados: Jota, Seferovic e Raúl de Tomás.