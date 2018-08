Gedson renova com o Benfica até 2023

JN Ontem às 23:23 Facebook

O futebolista português Gedson Fernandes renovou contrato com o Benfica até 2023, anunciou esta sexta-feira, o clube da Luz nas redes sociais.

A extensão do vínculo contratual acontece num dia em que o médio ofensivo foi convocado pelo selecionador nacional Fernando Santos para o encontro particular diante da vice-campeã mundial, a Croácia, e para o desafio com a Itália, referente à primeira jornada do grupo três da Liga das Nações.

O médio, de 19 anos, foi titular nos sete encontros disputados pelos "encarnados" até ao momento, tendo apontado um golo