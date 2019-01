Gelo no relvado adia jogo entre o Taipas e o Chaves Satélite

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:23 Facebook

O jogo deste domingo entre o Caçadores das Taipas e o Chaves Satélite, da 17.ª jornada do Campeonato de Portugal, série A, nas Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, foi adiado devido ao gelo acumulado no relvado.

O árbitro e os delegados ao jogo entenderam que o relvado não estava em condições. O encontro vai ser disputado no dia 1 de maio.

A partida estava agendada para as 15 horas deste domingo, mas a presença de gelo numa das laterais do Campo do Montinho, uma parte do estádio onde não chegam os raios de sol, deixou o relvado duro e escorregadio.

O árbitro Fábio Nunes, de Viana do Castelo, reuniu com os delegados e capitães das respetivas equipas, chegando à conclusão que o piso colocava em causa a integridade física dos jogadores.