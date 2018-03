Gelson e Luís Neto falham primeiro treino da seleção

Rui Farinha Hoje às 11:31 Facebook

Gelson Martins e Luís Neto não estão presentes esta terça-feira de manhã no primeiro treino da seleção nacional de preparação para os jogos particulares com o Egipto e a Holanda.

O extremo do Sporting falha a sessão por precaução, apresentou queixas ligeiras no último encontro dos leões, enquanto o central não chegou ainda à Cidade do Futebol, em Oeiras. Recorde-se que apenas foi convocado na segunda-feira para substituir o lesionado Ruben Dias.

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, os jogadores fizeram exercícios de aquecimento e trocas de bola.