Gelson Martins vai cumprir castigo no "clássico" do Dragão

Gelson Martins vai cumprir castigo esta sexta-feira no encontro com o F.C. Porto, depois de a entrada do recurso do Sporting à sua expulsão ter sido aceite pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, mas sem efeitos suspensivos.

De acordo com fonte do Sporting, o recurso à expulsão do extremo frente ao Moreirense (1-0), na 24.ª jornada, deu entrada no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas não terá efeitos suspensivos, pelo que o internacional português vai falhar o encontro com os "dragões", da 25.ª ronda, marcado para esta sexta-feira às 20.30 horas, no Estádio do Dragão.

O extremo foi expulso aos 90+2 minutos do encontro com o Moreirense (1-0), da 24.ª jornada da I Liga, depois de ver o segundo cartão amarelo por tirar a camisola nos festejos do único golo da partida.

A mesma fonte dos "leões" adiantou que o médio sérvio Petrovic foi despenalizado, após ter sido expulso aos 61 minutos da receção ao Moreirense, por acumulação de amarelos. O Sporting argumentou que a segunda admoestação resultou de uma falta inexistente.