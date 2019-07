Gerónimo, o últimos dos guarda-redes apontados ao Dragão e os 120 milhões de Griezmann

Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Marega e a sedução inglesa. E um enésimo sucessor de Iker Casillas... Apelido: Rulli. Nome: Gerónimo. É o último dos guarda-redes apontados ao F. C. Porto, é argentino e joga na Real Sociedade. Na bolsa da bola, outra notícia desta sexta-feira chega de Barcelona. Griezmann paga 120 milhões, rescinde com o Atlético e entra no Camp Nou.

El Loco Abreu e outros veteraníssimos japoneses, Nakamura e Miura, que somam 93 anos, numa brigada do reumático. Também Marega, ainda e sempre noticiado para um destino inglês. Ah!, e mais um guarda-redes, Rulli, apontado ao F.C. Porto. Mas o que agita o bazar do futebol nesta sexta-feira são as notícias oriundas da Catalunha: Neymar ainda e sempre em todas as conjeturas e, sobretudo, Griezmann, que paga 120 milhões para se libertar do Atlético e assinar pelo emblema do Camp Nou.

Antoine Griezmann (ou o Barça por ele) assina o cheque, rescinde com o Atlético e muda-se para a Catalunha, para se juntar a um corpo de atacantes de elite, a par de Messi, de Suarez e, claro, do apetecido Neymar, por quem o Barça terá proposto ao PSG um negócio em dinheiro e em géneros. De acordo com o jornal alemão "Bild", o campeoníssimo francês recebeu uma lista com os nomes de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Nélson Semedo para deste escolher três jogadores em troca da superestrela brasileira.

Ao Camp Nou também chegam duas contratações "low cost": Louie Barry, ex-West Bromwich Albion, prodigiozinho inglês, de 16 anos, custou 260 mil euros e assinou com os catalães um contrato de três temporadas, válido até junho de 2022; Hiroki Abe, de 20 anos, estrelinha japonesa, eleito melhor jogador jovem da liga nipónica em 2018, transfere-se desde o Kashima Antlers, por um milhão de euros.

Também lá no Sol Nascente, num dos países com maior esperança de vida, junta-se uma dupla atacante que soma 93 anos. Aos 41, Shunsuke Nakamura, que fez carreira na Europa, designadamente no Celtic Glasgow, vai jogar na segunda liga japonesa, no Yokohama, e nem será o mais velho da equipa. Fará dupla com outro exemplo de longevidade, Kayuzoshi Miura, de... 52 anos!

Outro veteraníssimo, verdadeiro "globe trotter" do planeta futebol: Sebastian "El Loco" Abreu deixa o cargo de treinador do Santa Tecla, de El Salvador, volta aos relvados e ingressa no trigésimo clube de uma carreira de vertigem; aos 42 anos, o atacante uruguaio ainda vai fazer uma perninha ao Boston River, da liga uruguaia.

Entre rumores e confirmações, ferve o mercado da bola. E há mais um guarda-redes, Gerónimo Rulli, endereçado ao F. C. Porto. O argentino de 27 anos, "portero" da Real Sociedade, é noticiado pela imprensa espanhola, designadamente por "El Mundo Deportivo", como "muito próximo" do Dragão.

De Inglaterra, chega mais um apelo por Marega. Diz o "Daily Star" o West Ham tem o atacante do F. C. Porto na mira e que poderá avançar para contratação do maliano, cuja cláusula de rescisão está fixada em 40 milhões de euros.

De Itália chega a notícia de uma transferência iminente e há muito anunciada: o Inter está para anunciar a chegada do atacante belga Lukaku. Segundo a "stampa" italiana, o Mancherter United cobra 83 milhões, em duas prestações anuais.

Outra vez em Inglaterra e outro negócio que poderá marcar o mercado: o Arsenal oferece dinheiro (45 milhões de euros) e mais três jogadores (Calum Chambers, Mohamed Elneny e Carl Jenkinson) pelo costa-marfinense Wilfried Zaha, que o Crystal Palace tabela em 90 milhões de euros.

Neste furor todo, registe-se a fleuma de Jurgen Klopp. O treinador do Liverpool aposta na estabilidade, na recuperação de Alex Oxlade-Chamberlain e na emergência do jovem Rhian Brewster. "O mercado, para nós, está aberto até 8 de agosto. Vamos ver o que vai suceder, mas não acredito que seja a maior janela de transferências da história do clube", afirma Klopp.

Por enquanto, o vice-campeão de Inglaterra e campeão da Europa só recrutou um jovem defesa central de 17 anos, o holandês Sepp van den Berg (ex-PEC Zwolle).