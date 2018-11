Gianluca Vialli lutou contra um cancro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:16 Facebook

O ex avançado italiano Gianluca Vialli, de 54 anos, que representou clubes como a Juventus ou o Chelsea, revelou esta segunda-feira que travou uma batalha contra o cancro. Numa entrevista ao "Corriere della Sera", Vialli contou que fez oito meses de quimioterapia e que agora "está bem".



"Aconteceu tudo há um ano, agora estou bem. Mas a verdade é que não sei como isto vai acabar. Teria sido melhor não escrever sobre o assunto, mas não é possível. Foi uma parte da minha vida que tive de enfrentar com bravura e aprendi algo com isso", confessou, salientando que está a preparar um livro sobre a luta que travou.

"Sabia que seria difícil dizer aos outros, à minha família. Nós não queremos magoar as pessoas que nos amam: os meus pais, os meus irmãos e a minha irmã, a minha mulher Cathryn, as nossas meninas, Olivia e Sophia. Dá-nos uma certa vergonha, como se a culpa disto fosse nossa. Costumava usar uma camisola debaixo da camisa para que ninguém percebesse. Eu ainda era o Vialli que toda a gente conhecia. Depois, decidi contar a minha história e pô-la num livro, pois espero que inspire outras pessoas", disse.