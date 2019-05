Gil Vicente arruma a casa

Ontem às 22:03 Facebook

Dito vai ser o homem forte do futebol e Tiago Lenho é o diretor desportivo. Galos preparam o regresso à Liga.

O Gil Vicente está a preparar, ao pormenor, o regresso à montra principal do futebol português. A subida administrativa implica todo o cuidado, de forma a que o choque competitivo, do Campeonato Portugal para a Liga, não comprometa as aspirações do clube, que tem como grande objetivo permanecer entre os grandes e evitar o "sobe e desce".

Dito, que esta época deixou o Covilhã ao fim de nove jogos, vai ser o homem forte do futebol e conta com Tiago Lenho como diretor desportivo. O lateral Henrique Gomes, do Covilhã, é o primeiro reforço assegurado para a próxima época e o lateral brasileiro Arthur Henrique, do Ferroviária, está na agenda.

Os gilistas estudam ainda a melhor solução para preencher o cargo de treinador, uma vez que Nandinho, que tem orientado a equipa no Campeonato Portugal, está de saída.