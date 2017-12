Gilberto Madail desmente J. Marques: "Tudo o que foi feito é legal"

JN Ontem às 22:21 Facebook

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol Gilberto Madail negou ao jornal "O Jogo", esta quarta-feira, ilegalidade no pagamento pela utilização do Estádio da Luz e assegurou estar "absolutamente tranquilo".

No programa "Universo Porto da Bancada" de terça-feira, no Porto Canal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, mostrou um email que refere um alegado pagamento "ilegal" aquando de um jogo da Seleção Nacional, em 2009, no Estádio da Luz, frente à Hungria.

"Domingos Soares Oliveira escreve para o Paulo Gonçalves, na segunda-feira, 21 de setembro de 2009: 'Podem começar a tratar com o Miguel Pereira e Miguel Rei. Quanto ao contrato, está fechado do ponto de vista de negócio. O G. M. vai pagar pela porta do cavalo mais 50 K (50 mil), veja só as componentes jurídicas e pode preparar a assinatura'", começou por contar.

E prosseguiu: "O G. M, é bom de ver que se trata de Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa de Futebol à data dos factos (...) A porta do cavalo é comummente entendido como um pagamento por baixo da mesa, um pagamento irregular, ilegal, à margem da cotação dos impostos. Não quero acreditar que a Federação esteja envolvida em coisas destas", concluiu o diretor de comunicação dos azuis e brancos.

Depois de J. Marques ter lançado a polémica, Gilberto Madail, em declarações ao jornal "O Jogo", negou ilegalidade no pagamento pela utilização do Estádio da Luz.

"Não há porta do cavalo nenhuma, só há uma entrada e outra de saída que são públicas. Não entendo as insinuações e refuto completamente essa noticia, na medida em que os contratos pela utilização dos estádios do Euro eram assinados e são públicos e por isso podem consultados. Tudo o que foi feito é legal e está escrito em contratos", explicou, garantindo ainda não saber nada acerca do alegado email de Domingos Soares Oliveira.

"Não faço a mínima ideia e até acho estranho que o meu nome esteja associado e também o de uma pessoa por quem tenho grande respeito e consideração, que é o doutor Domingos Soares Oliveira. Estou absolutamente tranquilo", rematou.