Ginasta Simone Biles surpreende com movimentos inéditos e desafia leis da física

Susana Silva Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A norte-americana Simone Biles, campeã olímpica no Rio 2016, voltou a surpreender o mundo da ginástica artística nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos, ao apresentar movimentos inéditos nas rotinas no solo e na trave que desafiam as leis da física.

Simone Biles esteve em destaque, este fim de semana, nos EUA, ao ganhar pelo sexto ano a competição nacional de ginástica, elevando para 20 as vitória consecutivas no "all around". Mas foram os movimentos inéditos mostrados que voltaram a encantar toda a gente.

Quando se poderia pensar que não haveria muito mais para "inventar", eis que a norte-americana sacou de um novo movimento, tornando-se na única pessoa na história da ginástica a executar um duplo mortal com dupla pirueta na saída da trave.

Como se isso, por si só, não fosse já surpreendente, eis que no solo voltou deixar todos de boca aberta ao tornar-se na primeira mulher a conseguir fazer uma tripla pirueta com duplo mortal. Foram seis segundos de pura magia no ar e mais um movimento que ficará para a eternidade da modalidade.