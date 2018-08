Giro: Etapa para Chaves e "rosa" para Yates

10 Maio 2018 às 18:23 Facebook

Twitter

O ciclista colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) venceu esta quinta-feira a quinta etapa da Volta a Itália, no Monte Etna, com o colega de equipa Simon Yates a subir à liderança.

Chaves, de 28 anos, bateu o colega de equipa britânico na meta ao fim de 4:16.11 horas, depois de ter integrado a fuga do dia e resistido na subida ao Etna até final, quando Yates, novo camisola rosa, se juntou ao esforço, com o francês Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a cortar a meta em terceiro, a 26 segundos.

A estratégia da equipa australiana Mitchelton-Scott rendeu em duas frentes, uma vez que Chaves, que integrou a primeira grande fuga do dia, com mais de 20 elementos, não mais foi apanhado, vencendo a etapa e subindo ao terceiro lugar da geral.

Por outro lado, o ataque certeiro de Simon Yates, nos últimos 1500 metros, deixou os restantes favoritos pelo caminho e permitiu-lhe vestir a camisola rosa, sem ter discutido a vitória do companheiro de equipa.

O britânico tem agora 16 segundos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e 26 para Chaves, com o anterior líder, o australiano Rohan Dennis (BMC), a perder quase um minuto e cair para sexto, a 53 segundos.

Num dia de muitos ataques dentro dos favoritos à vitória final, o italiano Domenico Pozzovivo (Bahrain Mérida) subiu ao quarto posto, com Thibaut Pinot a subir de nono para quinto e o britânico Chris Froome (Sky) a reentrar no "top 10", para a nona posição.

Froome procura ser o terceiro ciclista da história a vencer consecutivamente as três grandes, após as vitórias no Tour e na Vuelta em 2017, um feito apenas conseguido por Eddy Merckx, vencedor no Giro de 1972, no Tour de 1972, na Vuelta de 1973 e no Giro, de novo, em 1973, antes de Bernard Hinault vencer em Itália e França, em 1982, antes de triunfar em Espanha, em 1983.

De saída do "top 10" esteve José Gonçalves (Katusha-Alpecin), único ciclista português em prova, que esta quinta foi 25.º e caiu para o 20.º posto da geral, a 2.06 minutos do líder.

Nesta sexta-feira, à sexta etapa, os ciclistas enfrentam uma ligação de 159 quilómetros entre Pizzo e Praia a Mare, com um traçado adequado para uma chegada compacta e disputa da vitória ao "sprint".