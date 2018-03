Giulio Cocco reforça o hóquei em patins do F. C. Porto

Hoje às 14:20 Facebook

O hoquista italiano Giulio Cocco, proveniente do Lodi, assinou pelo F. C. Porto por três temporadas e deverá integrar o plantel no final da época em curso, anunciaram, esta quinta-feira, os "dragões" no seu site oficial.

Cocco, de 21 anos, que se sagrou campeão pelo Lodi em 2017, chegará FC Porto no fim da presente temporada, com um contrato válido até 2021/2022.

O internacional italiano mostrou-se feliz por integrar a equipa do FC Porto, atuais campeões de hóquei em patins, e afirmou estar preparado para o "maior desafio da sua carreira".

"Estou muito feliz por ter assinado pelo FC Porto. É um sonho que se vai tornar realidade a partir da próxima época e estou ansioso por vestir a camisola de um clube tão grande a nível mundial. Tenho apenas 21 anos, mas gosto de desafios e o FC Porto é, sem dúvida, o maior desafio da minha ainda curta carreira. Vou para ganhar o máximo de títulos possível", disse o hoquista, em declarações à página oficial do FC Porto.

O FC Porto, com 48 pontos, é o segundo classificado da I Divisão do Nacional de Hóquei em patins, em igualdade de pontos com o Benfica, e a um ponto do Sporting, atual líder do campeonato.