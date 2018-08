GNR chegou a Alcochete 14 minutos após primeiro alerta

16 Maio 2018 às 13:26 Facebook

A GNR efetuou 23 detenções, apreendeu cinco viaturas e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do Sporting, na sequência da invasão à academia do clube, em Alcochete.

Durante a tarde de terça-feira, cerca de meia centena de elementos, de cara tapada, alegadamente adeptos leoninos, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal de futebol, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e membros da equipa técnica.

"No total, foram detidos 23 suspeitos, apreendidas cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolhidos depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube", diz a GNR, em comunicado.

Os detidos, que pernoitaram em postos da GNR na região de Setúbal, começam a ser presentes esta tarde a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro para aplicação de medidas de coação.

O comunicado relata que a direção da Academia do Sporting Clube de Portugal informou a GNR, pelas 17.06 horas, de que as suas instalações "haviam sido invadidas por adeptos, que alegavam querer falar com os membros da equipa técnica e jogadores".

"Foi então solicitada a presença da GNR, em virtude de os elementos da empresa de segurança privada não conseguirem impedir a entrada dos referidos indivíduos naquelas instalações, que foi forçada sem qualquer tipo de consentimento ou autorização para tal", conta a GNR.

Esta força de segurança sublinha que mobilizou "de imediato" patrulhas para o local.

"Cerca das 17.15 horas, a direção do Clube voltou a contactar a GNR, a informar que os indivíduos que invadiram as instalações da Academia estavam encapuzados e que já teriam ameaçado, coagido e agredido fisicamente jogadores e elementos da equipa técnica da equipa principal", acrescenta o comunicado.

A GNR diz que as primeiras patrulhas chegaram às instalações da academia às 17.20 horas, as quais, "reagindo de imediato, montaram barreiras policiais nas estradas de acesso às imediações da Academia, no sentido de detetar e deter eventuais suspeitos".

Momentos depois, acrescenta a GNR, foram detetadas três viaturas nas imediações da academia, "tendo uma delas quase abalroado a barragem montada e invertido a sua marcha, iniciando a fuga". Uma destas viaturas acabou intercetada e foram detidos cinco suspeitos.

Com a chegada de mais meios foram intercetadas mais quatro viaturas nas imediações da academia e detidos mais 18 suspeitos.

"Os suspeitos foram levados para o Posto Territorial de Alcochete e as vítimas e testemunhas encaminhadas para o Destacamento Territorial do Montijo, onde foram identificados e recolhidos os depoimentos, respetivamente", refere a nota.

A GNR diz que mobilizou um efetivo de mais de 100 militares, do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Direção de Investigação Criminal, tendo ainda sido apoiada, em matéria de informação criminal, pela Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.

Na terça-feira, a equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.