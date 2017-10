Golfista Ricardo Santos falha o "cut" no Foshan Open

Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Ricardo Santos falhou, esta sexta-feira, presença nas duas voltas decisivas do Foshan Open, prova da segunda divisão do golfe europeu, que decorre na China, ao terminar o segundo dia de competição com um agregado de 148 pancadas.

Ricardo Santos, que terminou na posição 83, com 76 pancadas na volta, ficando a quatro "shots" do "cut", fixado nas 144 pancadas.

Depois de ter marcado 72 "shots" na primeira volta, igualando o Par do campo, Ricardo Santos entregou hoje um cartão com 76 pancadas, com três "birdies" (uma abaixo), dois "bogeys" (uma acima) e dois duplos "bogeys" (duas acima).

O torneio é liderado pelo chinês Zhang Hui-lin, que segue com um agregado de 132 pancadas (oito abaixo).