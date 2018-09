Golo da vitória dos dragões sobre o Tondela foi marcado por Soares

Ontem às 22:32 Facebook

O F. C. Porto venceu nesta noite de sexta-feira o Tondela, no Dragão, por 1-0, e subiu provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato. O golo pertenceu a Soares, aos 85 minutos.

Na primeira parte, só o guarda-redes Claudio Ramos e o poste impediram o F. C. Porto de marcar. Entrou a todos a gás e o primeiro lance de perigo pertenceu a Brahimi: aos sete minutos, rematou cruzado e Claudio defendeu com brilho. Pouco depois, voltou a defender um bom pontapé de fora de área de Marega e, mais tarde, um de Herrera.

As melhores oportunidades chegaram perto do intervalo: aos 44 minutos, Marega cruzou e Aboubakar, sem ninguém na baliza, não conseguiu chegar por centímetros ao esférico. Nos descontos, Sérgio Oliveira cabeceou ao poste.

Depois do intervalo, o F. C. Porto não entrou tão forte e só criou perigo aos 61 minutos, num cabeceamento de Aboubakar que saiu por cima da barra. À medida que o jogo se aproximou do fim, os dragões acercaram-se da baliza mas com dificuldades para conseguir a diferença. O golo surgiu finalmente por Soares - não jogava desde a Supertaça -, numa recarga após remate de Brahimi.