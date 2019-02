Golo de Ivan Cavaleiro põe "Wolves" nos oitavos da Taça de Inglaterra

Hoje às 23:07 Facebook

Um golo do futebolista português Ivan Cavaleiro colocou o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, na vitória 3-2 sobre o Shrewsbury, do terceiro escalão, em jogo de repetição.

O golo decisivo do avançado português surgiu aos 62 minutos e permitiu aos 'Wolves' eliminarem o atual penúltimo classificado da 'League One' (terceiro escalão), que deu forte réplica à equipa mais portuguesa de Inglaterra, não só neste jogo como no da primeira mão, ao forçar a disputa do segundo jogo com o empate que impôs em casa a dois golos.

O treinador português do Wolverhampton poupou alguns titulares, nomeadamente os internacionais portugueses João Moutinho e Rúben Neves, que ficaram no 'banco', lançando outros dois menos utilizados, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa, no 'onze' inicial.

Os 'Wolves' entraram praticamente em vantagem, ao marcarem logo aos dois minutos, pelo lateral-direito irlandês Matt Doherty, mas o Shrewsbury deu a volta ao marcador, com golos de James Bolton e Josh Laurent, aos 11 e 39 minutos, respetivamente.

No entanto, o mesmo Doherty restabeleceu o empate a dois golos em cima do intervalo, aos 45+6 minutos, mas o golo de Ivan Cavaleiro, aos 62, acabou por fazer toda a diferença e colocar o Wolverhampton nos oitavos de final.

João Moutinho ainda foi lançado em campo aos 69 minutos, a render o compatriota Hélder Costa, mas Rúben Neves não chegou a sair do 'banco', enquanto Ivan Cavaleiro foi substituído aos 88, por Niall Ennis.

Quem não constou do lote de convocados foi o avançado luso Digo Jota, que tem estado em destaque na 'Premier League' pelos golos que tem marcado, por motivo de lesão.