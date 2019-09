Hoje às 23:06 Facebook

O F. C. Porto venceu este domingo o Rio Ave, por 1-0, em jogo da sétima jornada da Liga, desequilibrado pelo golo solitário de Mareg, que valeu aos dragões a sexta vitória seguida no campeonato.

O avançado maliano apontou o tento decisivo do encontro aos 12 minutos, permitindo aos azuis e brancos gerirem a vantagem, apesar de os vila-condenses terem forçado uma reação no segundo tempo, que, mesmo pecando na definição final, criou apuros aos visitantes.

Com este resultado, o F. C. Porto passa a somar 18 pontos e mantém-se em igualdade com Benfica, ambos na perseguição ao líder do campeonato, o Famalicão, que tem 19.

Já o Rio Ave, quarto à entrada desta ronda, caiu para o sétimo posto, com 10 pontos, perdendo posições para Vitória de Guimarães (12), Boavista (11) e Santa Clara (11).

Duas alterações no F. C. Porto

Os dragões, que surgiram para este desafio com duas alterações em relação ao último jogo do campeonato, no triunfo frente ao Santa Clara, com Wilson Manafá e Luís Díaz a darem lugar a Alex Telles e Nakajima, respetivamente mostram que não tencionavam ceder espaço aos rivais, e protagonizaram uma entrada dinâmica no desafio.

Logo aos três minutos, Marega deixou um primeiro aviso, quando se isolou, mas não conseguiu superar o guarda-redes dos vila-condenses Kieszek, e aos 12 confirmou a melhor entrada da equipa, com um desvio de cabeça a um canto cobrado por Alex Telles.

Os vila-condenses sentiram dificuldades para responder ao revés, e apenas de bola parada levaram algum perigo à baliza dos azuis e brancos, com Nuno Santos e Filipe Augusto a tentaram disfarçar as dificuldades da equipa no último terço.

Indiferente a isso, o F. C. Porto mantinha controlo do desafio e continuava a mostrar mais argumentos para ameaçar o segundo golo, com Uribe e Alex Telles, já depois da meia hora, a criar calafrios à defesa vila-condense, mas sem pontaria para alterar o marcador.

O regresso do descanso devolveu um jogo mais dividido, com o Rio Ave a crescer com a entrada do avançado iraniano Taremi, que regressou à competição depois de superar uma lesão que lhe interrompeu as boas prestações do início do campeonato.

O atacante esboçou, aos 56, um remate por cima da baliza dos 'azuis e brancos', servido por Tarantini, que surgiu em boa posição, mas a preferiu assitir o iraniano.

Antes, Alex Telles tinha obrigado Kieszek a uma das defesas da noite, na sequência de um livre que o guardião do Rio Ave desviou para canto.

O jogo estava em aberto, e os locais chegaram a introduzir a bola na baliza portista, aos 63 minutos, num remate de Taremi, após solicitação de Tarantini, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, após cinco minutos de revisão pelo vídeoárbitro (VAR).

A reposta ao atrevimento dos vila-condenses saiu dos pés do Zé Luís, que num remate aos 72 minutos, permitiu mais uma boa defesa a Kieszek, e, depois, aos 77, quando Alex Telles, na cobrança de mais livre, fez a bola embater na barra da baliza da formação da foz do Ave.

O Rio Ave não se inibiu com as ameaças do adversário e, nos últimos minutos, encostou o F. C. Porto às cordas, mas numa altura em que Sérgio Conceição tinha reforçado a defesa com a entrada de Mbemba, criando uma muralha que os vila-condenses não conseguiram superar.

Veja o resumo do jogo: