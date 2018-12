Golo de Ricardo Pereira atira Manchester City para a 3.ª posição

Nuno Barbosa Hoje às 17:37 Facebook

Bernardo Silva ainda colocou o Manchester City em vantagem no terreno do Leicester, mas Marc Albrighton (19) e Ricardo Pereira (81) consumaram a reviravolta no marcador. O grande golo do ex-jogador do F.C. Porto permitiu que o Tottenham subisse ao segundo posto da Premier League, ultrapassando a equipa treinada por Pep Guardiola.

Foi com um tiro cruzado, à entrada da grande área do Manchester City, que Ricardo Pereira deu a vitória ao Leicester, esta quarta-feira. A equipa de Pep Guardiola caiu, assim, para o terceiro posto da Premier League, uma vez que o Tottenham venceu, em casa, o Bournemouth, por 5-0, e subiu ao segundo lugar da tabela.

Cada vez mais isolado no primeiro posto segue o Liverpool, que bateu, em casa, o Newcastle, por 4-0. Dejan Lovren (11), Mohamed Salah (47, g.p.), Xherdan Shaqiri (79) e Fabinho (85) foram os autores dos golos que deixaram a equipa da cidade dos Beatles seis pontos à frente do Tottenham, no topo da tabela classificativa.

De resto, o Everton de Marco Silva também já jogou e ganhou neste "boxing day". Com André Gomes no onze (saiu aos 75), os azuis de Liverpool foram vencer ao terreno do Burnley, por expressivos 1-5.

Por fim, nota para o Manchester United que continua 100% vitorioso desde que José Mourinho deixou o comando técnico, embora contra adversários teoricamente acessíveis. Desta feita, venceu em casa o Huddersfield Town, por 3-1, e Paul Pogba até bisou. Antes, Matic inaugurou o marcador e, depois, perto do fim da partida, Jorgensen assinou o tento de honra dos forasteiros.