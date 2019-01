Hoje às 19:47 Facebook

O Benfica vai vencendo o Santa Clara (0-1), nem São Miguel, nos Açores, com um golo de Seferovic, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga.

O Benfica entrou dominante e criou perigo logo aos quatro minutos, por intermédio de Seferovic. O avançado suíço surgiu na cara de Sérginho, mas rematou muito por cima.

Sempre com o jogo controlado, os encarnados chegaram ao golo quase a meio da primeira metade. André Almeida colocou a bola na profundidade e uma falha dos centrais do Santa Clara permitiu que Seferovic, aos 22 minutos, surgisse isolado na cara do golo. O avançado rematou colocado para o lado esquerdo da baliza de Sérginho e abriu o marcador.

Destaque ainda para um cruzamento-remate de Ukra, aos 24 minutos, que mereceu uma intervenção atenta de Vlachodimos.

Aos 40, lance polémico perto da área do Santa Clara. Pizzi foi derrubado em falta por Fábio Cardoso e João Capela assinalou grande penalidade. Depois de ter consultado o VAR, o árbitro voltou atrás na decisão, marcou livre e deu vermelho a Fábio Cardoso. O Santa Clara vai jogar a segunda parte com menos um jogador.

