O F. C. Porto venceu esta quarta-feira o Santa Clara, por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo D da Taça da Liga, decidido com o golo solitário de Diogo Leite.

O jovem defesa-central dos dragões, que se estreou esta época como titular, apontou o tento que desequilibrou o desafio aos 45+2, destoando as dificuldades de finalização da equipa nesta partida.

Com este resultado, os azuis e brancos assumem a liderança isolada do grupo, com três pontos, uma vez que as outras duas equipas, Chaves e Casa Pia adiaram o seu jogo para 16 de novembro

O técnico dos dragões Sérgio Conceição promoveu nove alterações em relação à última exibição da equipa, precisamente frente ao Santa Clara, para o campeonato [vitória por 2-0], mantendo apenas Manafá e Pepe nas escolhas iniciais.

Destaque no onze portista para quatro estreias a titular, esta época, em Diogo Costa, Diogo Leite, Mbemba e Fábio Silva, este último a fazer história como o mais jovem titular da história do F. C. Porto.

Apesar das várias mexidas, a equipa azul e branca até entrou melhor no jogo e, logo aos três minutos, deixou um primeiro aviso, num remate de Nakajima, que o guarda-redes dos açorianos, André Ferreira, desviou para canto.

Os insulares não se encolheram com a entrada de rompante do adversário e, também com uma equipa com nove alterações em relação ao desafio de domingo no estádio do Dragão, conseguiram responder e criar algumas das melhores oportunidades do primeiro tempo.

Aos 11, Pineda surgiu isolado frente ao guarda-redes portista, Diogo Costa, mas desperdiçou a oportunidade, rematando ao lado, e, aos 22, rematou forte, de fora da área, mas ligeiramente desenquadrado.

Os dragões, que com o decorrer do jogo não disfarçavam alguns problemas de entrosamento, só voltaram a ganhar fôlego ao 31, quando Soares protagonizou um bom remate, travado por uma grande defesa de André Ferreira.

Ainda assim, o lance galvanizou os nortenhos, que, já em tempo de descontos do primeiro tempo, chegaram à vantagem, num cabeceamento de Diogo Leite, aos 45+2, após assistência de Nakajima.

O Santa Clara ainda mostrou inconformismo com a desvantagem no regresso do intervalo e, logo aos 46, Gabriel Schettine assustou os adeptos da casa, num cabeceamento ligeiramente por cima.

O lance acabou, no entanto, por ser um dos últimos momentos ofensivos dos açorianos no jogo, dado que a segunda parte foi de completo domínio do F. C. Porto, embora sem que tal se traduzisse em evidentes situações de perigo.

Um remate de Soares, aos 75, que saiu um pouco lado, frisou uma das poucas oportunidades dos comandados de Sérgio Conceição para ampliar a vantagem, uma vez que nem com a entrada dos mais rotinados Zé Luís, Otávio e Luís Díaz, a produção ofensiva da equipa melhorou, fazendo arrastar o 1-0 até ao final.

