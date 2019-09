Hoje às 18:18 Facebook

Um golo do brasileiro Carlos Júnior, aos 86 minutos, permitiu este domingo ao Santa Clara vencer na receção ao Gil Vicente por 1-0, em jogo da sétima jornada da Liga.

Numa partida em que os gilistas jogaram com menos uma unidade durante uma hora, desde os 25 minutos, devido à expulsão, com vermelho direto, de João Afonso, o golo dos açorianos surgiu já na reta final da partida.

Com este triunfo, o Santa Clara subiu ao sexto lugar da prova com 11 pontos, os mesmos do quinto, o Boavista, enquanto o Gil Vicente ocupa o 13.º com seis.

Veja o resumo do jogo: