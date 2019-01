Golos de Ronaldo e Cancelo mantêm Juventus invicta no campeonato

Tiago Rodrigues Hoje às 21:25 Facebook

Os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo marcaram na vitória da Juventus por 2-1, este domingo, na visita à Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 21.ª jornada do campeonato de Itália.

A perder por 1-0 desde os 59 minutos da partida, após autogolo de Emre Can, a Juventus chegou à igualdade através de um golo do lateral direito João Cancelo, aos 74'.

Aos 88', de grande penalidade, resultado de uma falta sobre Cancelo, Cristiano Ronaldo marcou o golo da vitória, que mantém a "vecchia signora" invicta no primeiro lugar do campeonato italiano, com 59 pontos, 19 triunfos e dois empates.