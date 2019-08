Gonçalo Cardoso confirmado no West Ham

Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Gonçalo Cardoso, de 19 anos, já é reforço dos ingleses do West Ham, confirmou esta terça-feira o JN, um negócio que renderá aos cofres do Boavista cerca de três milhões de euros.

O internacional sub-19 assina esta tarde um contrato que deverá ser de cinco anos, com os axadrezados a garantirem uma percentagem do passe numa futura transferência. O jogador foi lançado na equipa principal axadrezada pelo ex-treinador Jorge Simão, tendo disputado na época passada 18 jogos.

Portimonense: O equatoriano José Cevallos foi cedido ao clube algarvio por empréstimo dos belgas do Lokeren, com o Portimonense a ficar com opção de compra. O médio-ofensivo, de 24 anos, que na formação passou pela Juventus, fez 42 jogos e marcou 12 golos nos dois anos em que representou o Lokeren.

Juventus: O internacional português João Cancelo está muito perto de se tornar jogador do Manchester City, estando apenas pendente a aprovação nos exames médicos. Com a transferência do defesa para os campeões ingleses, a "Vecchia Signora" deverá amealhar perto de 28 milhões de euros e receber o lateral Danilo, ex-jogador do F. C. Porto.

João Cancelo vai deixar a Juventus e rumar ao Manchester City Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Trabzonspor: O central português Edgar Ié, de 25 anos, vai jogar nos turcos do Trabzonspor ao abrigo da transferência do internacional Yusuf Yazici para os franceses Lille, clube que representava deste 2017. Os gauleses pagaram cerca de 16,5 milhões de euros pelo internacional da Turquia, que assinou por cinco temporadas., um negócio que pode render mais um milhão se Yazici fizer pelo menos 25 jogos oficiais. Para além desse valor, o Lille, que tem o português Luís Campos como diretor desportivo, cedeu a título definitivo Edgar Ié.

Central português Edgar Ié vai jogar nos turcos do Trabzonspor Foto: Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

São Paulo: O lateral-direito brasileiro Dani Alves, 36 anos, que terminou o vínculo com os franceses do PSG, teve uma receção apoteótica na chegada ao aeroporto de Congonhas, onde adeptos do tricolor o aguardavam em euforia. Esta terça-feira, o jogador vai fazer exames e assinar contrato.