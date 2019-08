Gonçalo Cardoso pode render três milhões de euros ao Boavista

Hoje às 13:37 Facebook

O defesa Gonçalo Cardoso, de 19 anos, está em Inglaterra para assinar pelo West Ham, um negócio que pode render ao Boavista cerca de três milhões de euros.

O internacional português de sub-19, lançado na equipa principal axadrezada pelo ex-treinador Jorge Simões, disputou na época passada 18 jogos.

Juventus: O defesa português João Cancelo, de 25 anos, está em vias de deixar Itália e rumar a Inglaterra para ingressar no campeão Manchester City, numa transferência que poderá ser acertada já nesta terça-feira.

Manchester United: Os "red devils" anunciaram esta segunda-feira, a contratação do internacional inglês Harry Maguire ao Leicester, por seis anos com mais um de opção, numa transferência que, segundo a imprensa local, terá atingido os 87 milhões de euros. O defesa, de 26 anos, conta na carreira com passagens pelo Sheffield United, Hull City e Wigan.