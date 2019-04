Gonçalo Guedes abriu caminho à vitória do Valência sobre o Real

Ontem às 23:51 Facebook

Gonçalo Guedes abriu o caminho da vitória do Valência sobre o Real Madrid (2-1), marcando o primeiro golo da sua equipa, que assim regressou ao quinto lugar da Liga espanhola de futebol, à 30.ª jornada.

Estavam decorridos 35 minutos no estádio Mestalla, quando o internacional português recebeu a bola enviada por Carlos Soler, já dentro da grande área, ganhou posição de remate e, descaído para a esquerda, enviou forte para o lado mais próximo, enganando Navas, que esperava o remate para o outro lado.

O segundo golo da formação "che" teve finalização de outro antigo jogador do Benfica, o argentino Ezequiel Garay, aos 83 minutos.

O melhor que os madridistas, agora novamente treinados por Zinedine Zidane, conseguiram foi o "golo de honra", já aos 90+3, com Modric a servir Benzema, para o remate bem-sucedido.

Ao terceiro jogo, Zidane perde para o campeonato e não consegue convencer, com o segundo lugar na prova mais distante: o Atlético venceu terça-feira o Girona (2-0) e vislumbra-se como o muito provável "vice" do FC Barcelona.

Os catalães estão, com 30 jornadas disputadas, com 70 pontos, contra 62 do Atlético e 57 do Real, as duas maiores equipas da capital.

Na luta pelo quarto lugar, o Getafe tem 47 pontos e já sente a aproximação do Valência 46 pontos. O Alavés tem 44 o Sevilha 43, tantos quantos regista o Athletic Bilbau, que venceu o Levante por 3-2.

Também esta quarta-feira, o Eibar superou o Rayo Vallecano, por 2-1, e o Celta empatou em Huesca, 3-3.

Veja o golo de Gonçalo Guedes: