Gonçalo Guedes ausente do treino da seleção

JN Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal continua a preparar a receção à Ucrânia, que marca a estreia na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, e Fernando Santos não pôde contar com Gonçalo Guedes no treino desta quarta-feira.

O avançado do Valência esteve ausente da sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol devido a uma gripe e o selecionador nacional contou com 23 jogadores, uma vez que do grupo inicialmente convocado também não consta Bruno Fernandes, que foi dispensado devido a lesão.

Refira-se que Portugal integra o grupo ​​​​​​​B de qualificação para o Europeu 2020, o primeiro a ser disputado em 12 cidade de 12 países diferentes, juntamente com a Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo.