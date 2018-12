Gonçalo Guedes de fora nos próximos dois meses

JN Ontem às 22:22 Facebook

O internacional português Gonçalo Guedes, que representa o Valência, foi esta sexta-feira operado para debelar uma pubalgia e vai ficar fora dos relvados nos próximos dois meses, anunciou o clube espanhol.

"O jogador regressará a Valência nos próximos dias, para iniciar o trabalho de recuperação, que, segundo a previsão inicial, rondará os dois meses", pode ler-se na nota emitida no site oficial do Valência.

A intervenção cirúrgica, realizada no Hospital Santa Maria, no Porto, foi conduzida pelo cirurgião português Vieira Amândio, em coordenação com o departamento médico do Valência.

Gonçalo Guedes, de 22 anos, tem tido uma época fustigada por lesões, participando em 14 dos 23 jogos realizados pelos valencianos. Contudo, o avançado português foi titular apenas em nove ocasiões e ainda não anotou qualquer golo.