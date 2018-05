Gonçalo Oliveira eliminado na derradeira ronda de qualificação de Roland Garros

Hoje às 11:20 Facebook

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado na terceira e última ronda de qualificação para Roland Garros, esta sexta-feira, ao perder com o australiano Bernard Tomic, antigo número 17 do mundo.

A tentar chegar pela primeira vez a um quadro principal de um "major", Oliveira, 221.º do mundo, acabou por perder com Tomic, 208.º, por 7-6 (7-5), 7-5, em uma hora e 39 minutos.

Num primeiro "set" em que cada um dos tenistas conseguiu uma quebra de serviço, Gonçalo Oliveira esteve em vantagem por 5-2 no "tie-break2, mas acabou por permitir cinco pontos consecutivos ao adversário.

No segundo parcial, Gonçalo Oliveira conquistou todos os seus jogos de serviço sem grande dificuldade até ao 5-5, mas acabou por permitir o "break" aos 6-5, com Tomic a fechar o encontro no jogo seguinte.

Após as eliminações nas rondas anteriores do "qualifying" de João Domingues e Pedro Sousa, a "queda" de Gonçalo Oliveira deixa João Sousa como único representante português no quadro principal do torneio de terra batida parisiense.