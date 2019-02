Hoje às 11:10 Facebook

O tenista português Gonçalo Oliveira qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda do torneio "challenger" de Banquecoque, ao vencer o australiano Maverick Banes em três sets.

Gonçalo Oliveira, 290.º do ranking mundial ATP, bateu Banes, 270.º, por 6-2, 3-6 e 7-6 (7-3), após duas horas e 17 minutos de encontro.

Na segunda eliminatória, o português vai defrontar o sul-coreano Woo Kwon Soon, 225.º do mundo e 16.º pré-designado no torneio, que esteve isento na primeira ronda.