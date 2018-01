Gonçalo Paciência a caminho do F.C. Porto

Ontem às 23:50 Facebook

Gonçalo Paciência é reforço provável do F.C. Porto no mercado de inverno.

Ao que o JN apurou, o ponta-de-lança do Setúbal, que está emprestado pelos dragões ao clube sadino, deverá rumar ao Porto para alinhar na equipa de Sérgio Conceição.

A integração de Paciência do plantel do F.C. Porto não está ainda confirmada oficialmente pelo clube da Invicta, embora a agência Lusa, citando fonte do V.Setúbal, dê como certa a mudança.

Depois de o conjunto setubalense ter tido conhecimento da pretensão dos portistas, o presidente do clube, Vítor Hugo Valente, falou com o atacante, eleito no sábado o melhor jogador da final da Taça da Liga diante do Sporting [triunfo 'leonino' por 5-4 nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar], para saber qual a sua vontade.

Gonçalo Paciência, de 23 anos, transmitiu ao dirigente que não poderia continuar no Bonfim, uma vez que o FC Porto é o "clube do coração", adiantou a mesma fonte do clube sadino, formação que perde assim o seu melhor marcador com 11 golos na presente época (cinco no campeonato, cinco na Taça da Liga e um na Taça de Portugal).

O Vitória de Setúbal está já a envidar esforços para colmatar a saída do atleta até quarta-feira, dia em que termina o prazo para a inscrição de jogadores.