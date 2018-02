Gonçalo Paciência eleito o melhor jovem de janeiro

JN Ontem às 19:17 Facebook

O avançado do F. C. Porto foi esta sexta-feira considerado o melhor jogador jovem do mês de janeiro pelo sindicato dos jogadores.

Gonçalo Paciência, que representou o V. Setúbal e que regressou ao F. C. Porto no mercado de inverno, venceu a votação conduzida pelo sindicato dos jogadores para Melhor Jogador Jovem da I Liga, em janeiro, com 19,01 por cento dos votos, levando a melhor sobre Bruno Fernandes (Sporting), segundo com 12,72%, e Rúben Dias (Benfica), terceiro com 10,19%.

Na II Liga, o escolhido foi Bruno Costa, médio da equipa B dos dragões, com 16% dos votos, levando a melhor perante os colegas de equipa Diogo Queirós (15,02%) e Diogo Costa (11,37%), segundo e terceiro classificados, respetivamente.