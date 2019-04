Gonçalo Paciência: "Espero que o campeonato vá para os lados do Norte"

Luís Antunes e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro de quinta-feira com o Benfica, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, Gonçalo Paciência deixou elogios à equipa encarnada e salientou o desejo de ver o F. C. Porto campeão.

De regresso a Portugal para defrontar o Benfica, pelo Eintracht Frankfurt, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, Gonçalo Paciência salientou não haver favoritismo e deixou elogios à equipa encarnada.

"Vou ter de usar o chavão do 50-50. Estamos a fazer uma grande temporada, com confiança, mas do outro lado temos o Benfica, uma grande equipa, com alguma história nas competições europeias, e acho que esse 50-50 é aceitável", começou por dizer.

O avançado português, que fez toda a formação no F. C. Porto, disse ainda acompanhar a Liga e deixou um desejo: ver o F. C. Porto novamente campeão nacional.

"Acompanho sempre a liga. O futebol português tem qualidade e procuro sempre ver jogos de qualidade. Acho que o Benfica tem vindo a crescer desde a entrada de Bruno Lage, mas o F. C. Porto apresenta sempre a consistência que o caracteriza. É agressivo e consistente. Espero que este campeonato vá para os lados do norte", disse entre risos.

Ainda em relação ao jogo de quinta-feira, Gonçalo Paciência foi desafiado a destacar um jogador dos encarnados, mas acabou por deixar vários nomes em cima da mesa.

"Falar apenas num jogador seria um pouco injusto para os outros. É uma grande equipa, tem grandes jogadores. Adi Hutter [treinador do Eintracht Frankfurt] falou no João Félix, mas o Benfica também tem o Pizzi e Rafa, que estão a fazer uma grande temporada. Os centrais Rúben Dias e Ferro estão a afirmar-se no futebol português. Seria injusto dizer um. O Benfica vale pelo todo", concluiu.

O Benfica recebe, esta quinta-feira, o Eintracht Frankfurt a contar para a Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.