Gonçalo Paciência está de regresso e Soares tem "porta entreaberta" para continuar

Na conferência de antevisão ao jogo contra o Moreirense, Sérgio Conceição confirmou o regresso de Gonçalo Paciência ao plantel e lembrou que Tiquinho Soares tem a "porta entreaberta" para continuar a fazer parte do grupo de trabalho.

O técnico azul e branco negou que o regresso de Gonçalo Paciência ao F. C. Porto se deve, apenas, pelo que o avançado fez na final four da Taça da Liga.

"Vamos falar de factos concretos e não divagar: o que se passa com o Gonçalo, passa-se com todos os emprestados, dentro e fora de Portugal. Vocês sabem a situação do F. C. Porto e é importante olhar para dentro de casa. Não foi pela prestação na Taça da Liga que regressou, nada disso. Conheço-o desde a formação, conheço os pais dele há muitos anos. Esta decisão não foi feita em cima do joelho: tem a ver com a evolução dele, com a capacidade demonstrada e por ter características diferentes dos nossos outros avançados", explicou o técnico.

O jogo da meia-final da Taça da Liga ficou marcado pela saída intempestiva de Soares no momento da substituição e o treinador portista não gostou do que viu: "Não gosto de pedidos de desculpa públicos, não sou adepto disso. Houve um problema, não vale a pena fugir à questão. Não gostei! Quando os jogadores metem essa frustração, essa raiva, dentro do jogo, ganham nove em dez duelos frente ao central e não o contrário, como aconteceu com o Soares contra o Sporting. Ele tem de estar nervoso é com os defesas e não com colegas ou adeptos", começou por explicar Conceição.

"Se as coisas foram resolvidas internamente? Claro que sim, porque tenho um grupo de homens. Não gostei do que aconteceu, o Soares retratou-se publicamente, mas também dentro do balneário e a porta está entreaberta. Agora, cabe ao Tiquinho saber se entra ou fica à porta", afirmou o técnico, num claro aviso ao avançado brasileiro.