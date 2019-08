Gonçalo Paciência marca na derrota do Eintracht Frankfurt em Leipzig

Hoje às 20:03 Facebook

O golo do internacional português Gonçalo Paciência foi insuficiente para evitar este domingo a derrota do Eintracht Frankfurt no reduto do Leipzig, por 2-1, num encontro da segunda jornada da Liga alemã.

Depois do desaire (0-1) a meio da semana frente ao Estrasburgo, referente à primeira mão do play-off de acesso da fase de grupos da Liga Europa, o Eintracht iniciou o desafio, praticamente, em desvantagem, fruto do golo do avançado alemão Timo Werner (10), que hoje renovou contrato com o Leipzig.

O extremo dinamarquês Yussuf Poulsen apontou o tento que deu a tranquilidade aos visitados, a dez minutos do final, mas o Leipzig não se livrou do susto, quando Gonçalo Paciência reduziu, aos 89.

Os golos de Weghorst (09), de grande penalidade, Brekalo (82) e Roussillon (90+1) permitiram ao Wolfsburgo triunfar (3-0) na deslocação ao terreno do Hertha de Berlim, no último jogo da ronda dois, somando agora seis pontos, os mesmos que Leipzig, Friburgo e Dortmund, todos no primeiro lugar.

O campeão Bayern Munique ocupa o sexto posto, com quatro, enquanto o Eintracht está em 10.º, com três.

Veja o golo do português: