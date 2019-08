Gonçalo Paciência marca no triunfo do E. Frankfurt

Hoje às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português Gonçalo Paciência esteve em destaque na goleada por 5-0 dos alemães da Eintracht Frankfurt no Liechtenstein, frente ao Vaduz, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ao marcar um golo e fazer uma assistência.

O jogador luso apontou o quarto golo do conjunto alemão, mas antes já tinha assistido o colega de equipa, o sérvio Filip Kostic, para o 2-0. O primeiro golo dos germânicos também tinha sido apontado por Kostic, num remate do meio-campo. Dominik Kohr fez o terceiro tento antes de Gonçalo Paciência fazer o gosto ao pé e marcar o terceiro golo em outros tantos jogos oficiais. O sérvio Mijat Gacinovic fechou a contagem.

Sabor português teve também a vitória dos ingleses do Wolverhampton na Arménia, por 4-0, sobre o Pyunik. O internacional das quinas Rúben Neves marcou o último golo, de penálti. Os outros três foram apontados por Doherty (29 minutos) e Jiménez (42 e 46 minutos). Para além do médio, jogaram os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota, que fez três assistências para golo.

Já Ivo Rodrigues foi determinante no triunfo dos belgas do Antuérpia na receção aos checos do Viktoria Plzen ao apontar o único golo da partida que coloca o conjunto local em vantagem para a segunda mão.

O Spartak Moscovo venceu por 3-2 na Suíça o Thun e está mais perto de poder defrontar o Braga no play-off de acesso à fase de grupos. Já entre os possíveis adversários do V. Guimarães registou-se um empate a zero entre Steaua de Bucareste e o Mlada Boleslav, na Roménia.

Eis os resultados da primeira mão da 3.ª Pré-Eliminatória da Liga Europa:

Jogos de quarta-feira:

Ararat-Armenia, Arm -- Saburtalo, Geo, 1-2

Riga FC, Let -- HJK Helsínquia, Fin, 1-1

Sutjeska, Mne - Linfield, 1-2

Slovan Bratislava-Dundalk, 1-0

Jogos de quinta-feira:

Brondby-Braga, 2-4

Ventspils-V. Guimarães, 0-3

Astana-Valletta, 5-1

AEK Larnaca-Gent, 1-1

Pyunik-Wolverhampton, 0-4

Sparta Praga-Trabzonspor, 2-2

Universitatea Craiova-AEK Atenas, 0-2

Sheriff-AIK, 1-2

Haugesund-PSV Eindhoven, 0-1

Neftchi-Bnei Telavive, 2-2

Malmoe-Zrinjski Mostar, 3-0

Mariupol-AZ Alkmaar, 0-0

Molde-Aris Salónica, 3-0

Thun-Spartak Moscovo, 2-3

Feyenoord-Dínamo Tbilisi, 4-0

Lokomotiv Plovdiv-Estrasburgo, 0-1

Ludogorets-TNS, 5-0

Maccabi Telavive-Suduva, 1-2

CSKA Sofia-Zorya, 1-1

Antuérpia-Viktoria Plzen, 1-0

FK Sarajevo-BATE Borisov, 1-2

Dudelange-Nomme JK Kalju, 3-1

Midtjylland-Rangers, 2-4

IFK Norrkoeping-Hapoel Beer Sheva, 1-1

Rijeka-Aberdeen, 2-2

Áustria Viena-Apollon Limassol, 1-2

Steaua Bucareste-Mladá Boleslav, 0-0

FC Vaduz-Eintracht Frankfurt, 0-5

Legia Varsóvia-Atromitos, 0-0

Lucerna-Espanhol, 0-3

Partizan Belgrado-Yeni Malatyaspor, 3-1

Torino-Shakhtyor Soligorsk, 5-0.