Gonçalo Paciência e Ristovski titulares no clássico

O F. C. Porto recebe, esta sexta-feira, o Sporting em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga, que pode ser determinante nas contas do campeonato. Gonçalo Paciência estreia-se a titular nos azuis e brancos.

Para o duelo desta sexta-feira, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Alex Telles, Danilo e Soares. Do lado da equipa de Alvalade, os lesionados Bas Dost, Piccini, André Pinto e o castigado Gelson Martins não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio do Dragão, o F. C. Porto venceu 45 dos 83 jogos, registando-se 14 vitórias para o Sporting e ainda 24 empates. Esta época, será o quarto duelo entre dragões e leões. Em caso de vitória dos azuis e brancos, a equipa de Jorge Jesus ficará a oito pontos da liderança.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Marega e Gonçalo Paciência.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Battaglia, Bryan, Bruno Fernandes, Acuña e Doumbia.

O pontapé de saída está marcado para as 20. 30 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). João Pinheiro (Braga) será o vídeoárbitro.