Governo concede nacionalidade espanhola ao guineense Ansu Fati

Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Ministros de Espanha concedeu, esta sexta-feira, a nacionalidade espanhola ao futebolista Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau e que se estreou na equipa principal do FC Barcelona em agosto, com 16 anos, nove meses e 25 dias.

Nascido na Guiné-Bissau em 31 de dezembro de 2002, Anssumane Fati tornou-se no segundo jogador mais jovem a envergar a camisola blaugrana, depois de Vicenç Martínez Alama, na época de 1941/42, que se estreou aos 16 anos e 280 dias.

Em 31 de agosto, Ansu Fati tornou-se em Pamplona no jogador mais jovem a marcar pelo FC Barcelona na Liga, com 16 anos e 304 dias, destronando o hispano-sérvio Bojan Krkic e o astro argentino Lionel Messi.

O Conselho de Ministros aprovou a proposta da ministra da Justiça, Dolores Delgado, e a atribuição, por decreto real, da nacionalidade espanhola vai permitir a Ansu Fati estrear-se com a camisola roja no próximo campeonato do mundo de sub-17, que vai ser disputado no Brasil, entre 26 de outubro e 17 de novembro.

O pedido foi submetido pela Real Federação Espanhola de Futebol e apoiado pelo Conselho Superior de Desportes (CSD).

Em 2013, Ansu Fati deixou os escalões de formação do Sevilha para assinar pelo FC Barcelona, com o qual tem um contrato de acordo com a legislação da FIFA prevista para menores de idade até 2022, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.