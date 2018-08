Governo confirma remodelação no Instituto Português da Juventude

Hoje às 12:56 Facebook

O Governo confirmou, esta quinta-feira, que há um processo de remodelação em curso na direção do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), presidida por Augusto Baganha, e remete explicações para breve.

Sobre a remodelação no IPDJ, a anunciar brevemente através de um despacho a publicar no Diário da República, o gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto refere que "serão dados pormenores oportunamente".

De acordo com algumas notícias recentes a remodelação passa pela substituição de Augusto Baganha por Vítor Pataco e surge na sequência da criação da Autoridade Nacional Contra a Violência no Desporto.

O novo organismo, de acordo com a tutela, vai esvaziar algumas competências atuais do IPDJ.

Ex-basquetebolista do Sporting, Augusto Baganha integra a Comissão de Honra da candidatura de José Maria Ricciardi à presidência do Sporting, nas eleições que se realizam em 08 de setembro.